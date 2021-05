Giorgio Colangeli | chi è Aldo di Chiamami ancora amore?

Leggi su puglia24news

(Di lunedì 10 maggio 2021)interpreta il personaggio dinella miniserie targata Rai. Si tratta di una delle interpretazioni più recenti del prolifico attore romano, da svariati decenni impegnato nel mondo dello spettacolo., nato a Roma il 14 dicembre 1949, prima di diventare attore si è laureato in fisica generale, anche se decide di dedicarsi alla recitazione fin dalla metà degli anni 70, quando riesce ad imporsi a lungo a teatro, dove è particolarmente apprezzato nelle commedie. Nel 1995 esordisce al cinema con Pasolini, un delitto italiano ed in poco tempo arriva anche in televisione, dove prende parte a svariate produzioni, come Un medico in famiglia, Linda e il Brigadiere, Un medico in famiglia, Braccialetti ...