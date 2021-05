Formazioni ufficiali Fiorentina-Lazio, Serie A 2020/2021 (Di sabato 8 maggio 2021) Le Formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2020/2021. Due squadre in posizioni di classifica molto diverse e ancora in corsa per i rispettivi obiettivi: la salvezza per i viola e la zona Champions per i biancocelesti. I toscani sono reduci da due pareggi consecutivi, conquistati contro Juventus e Bologna: quest’ultimo particolarmente scoppiettante, con tripletta di Palacio, doppietta di Vlahovic e goal di Bonaventura. Non sono mancate le emozioni neanche nell’ultima sfida della Lazio, finita con un successo per 4-3 sul Genoa. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di sabato 8 maggio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le Formazioni ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Ledi, match valido per la trentacinquesima giornata della. Due squadre in posizioni di classifica molto diverse e ancora in corsa per i rispettivi obiettivi: la salvezza per i viola e la zona Champions per i biancocelesti. I toscani sono reduci da due pareggi consecutivi, conquistati contro Juventus e Bologna: quest’ultimo particolarmente scoppiettante, con tripletta di Palacio, doppietta di Vlahovic e goal di Bonaventura. Non sono mancate le emozioni neanche nell’ultima sfida della, finita con un successo per 4-3 sul Genoa. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di sabato 8 maggio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le...

