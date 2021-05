Donald Trump | Facebook conferma il blocco del profilo | “Vergogna!”

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) Continua ad essere radiato dal social network, l’ex presidente degli Stati Uniti,ancora bloccato su: le ultime (Foto Avvenire)L’ex commander in chief a stelle e strisce era stato bannato dallo spazio sociale di Mark Zuckerberg subito dopo la sconfitta alle elezioni di novembre scorso contro Joe Biden, sia perchè continuava a mettere in discussione la regolarità dei voti dell’attuale presidente, sia per via della sua mancata condanna al famoso assalto a Capitol Hill da parte dei suoi seguaci. Nonostante siano passati quattro mesi da quegli eventi, il ban non è ancora stato tolto, così come deciso dal comitato di supervisione di, il ‘oversight board’, un gruppo esterno alla piattaforma di esperti, voluto dal ...