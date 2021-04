Gratta e Vinci, due vincite record in 15 giorni: fortuna... sospetta. La Procura apre un'inchiesta (Di giovedì 29 aprile 2021) Due Vincite record al ' Gratta e Vinci' in meno di 15 giorni per un totale di 3 milioni di euro. È quanto successo a Verona . Ma a incassare il premio dovrebbe essere la stessa persona. Una strana ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021) Dueteal '' in meno di 15per un totale di 3 milioni di euro. È quanto successo a Verona . Ma a incassare il premio dovrebbe essere la stessa persona. Una strana ...

