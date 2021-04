Svolta nella Capitale, fatti enormi passi avanti sulla mobilità. Il vicesindaco Calabrese: “Nessuno ha rafforzato i servizi come la Raggi” (Di martedì 27 aprile 2021) “Si è sempre parlato della cura del ferro, noi siamo i primi a realizzarla”. A dirlo è il vicesindaco, Pietro Calabrese, spiegando come sta cambiando la mobilità a Roma. Da tempo si parla di “cura del ferro” per Roma. Le passate Amministrazioni non hanno fatto nulla mentre la Raggi ha lanciato un bando per altre 7 linee tranviarie (qui il suo post). Cosa cambia per i romani? “Parliamo di opere indispensabili per la città: aggiungiamo altri 33 km di linee tram a quelle già progettate per Roma in questi 5 anni. Sono itinerari strategici, in diversi quartieri della città: dalla tranvia della Musica al nuovo collegamento per il Parco dell’Appia Antica, per favorire una reale mobilità sostenibile. Per decenni si è solo parlato della famosa “cura del ferro”, noi siamo stati i primi a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 aprile 2021) “Si è sempre parlato della cura del ferro, noi siamo i primi a realizzarla”. A dirlo è il, Pietro, spiegandosta cambiando laa Roma. Da tempo si parla di “cura del ferro” per Roma. Le passate Amministrazioni non hanno fatto nulla mentre laha lanciato un bando per altre 7 linee tranviarie (qui il suo post). Cosa cambia per i romani? “Parliamo di opere indispensabili per la città: aggiungiamo altri 33 km di linee tram a quelle già progettate per Roma in questi 5 anni. Sono itinerari strategici, in diversi quartieri della città: dalla tranvia della Musica al nuovo collegamento per il Parco dell’Appia Antica, per favorire una realesostenibile. Per decenni si è solo parlato della famosa “cura del ferro”, noi siamo stati i primi a ...

