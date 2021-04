Super League | maxi sanzione per i club “dissidenti”? La situazione

Advertising

you_trend : THREAD: LA SUPER LEAGUE, UN FALLIMENTO POLITICO? A causa del malcontento provocato, il progetto calcistico della… - lorepregliasco : Lo Spiegel ha pubblicato il contratto della #SuperLega. Pare che ci sia una penale di 150 milioni per ogni club che… - forumJuventus : Ceferin: 'Quattro club non hanno ancora abbandonato la #SuperLeague. Dovranno farlo o saranno esclusi dalla Champio… - chalcio : Super League, Lugano vs Servette, sinora il segno «X» e l'1-1 hanno avuto il predominio su tutto: sarà così anche q… - ferraragino_2 : Metteranno la super league esposta? -

Ultime Notizie dalla rete : Super League

Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il Milan a parametro zero in caso di mancata qualificazione in Champions. Il Milan alle prese con i problemi di rinnovo, due big potrebbero lasciare in caso di mancata qualificazioni in Champions. Secondo Tuttosport, si tratta di Calhanoglu (a cui il Milan offre 4 ...Arsene Wenger ha parlato del fallimento della: le dichiarazioni dell'ex manager dell'Arsenal Arsene Wenger ha parlato del fallimento della. Le dichiarazioni dell'ex manager dell'Arsenal ai microfoni del The Telegraph. "È ...Super League: non si placano le polemiche ed i dissidi nemmeno dopo il dietrofront dei club fondatori. In arrivo delle sanzioni esemplari ...8 Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, parla in conferenza stampa, dicendo la sua sulla questione Superlega: “La Bundesliga è la base su cui possiamo giocare in Champions League e vincere titoli ...