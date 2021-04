Il Pd in rivolta contro Salvini: 'Senza vergogna, fa propaganda sulla gente morta in mare' (Di venerdì 23 aprile 2021) Le parole di Salvini e di Nicola Molteni sui migranti affogati al largo della Libia ('altro sangue sulla coscienza dei buonisti', hanno avuto il coraggiodi dire) hanno causato l'indignazione di molti, ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 aprile 2021) Le parole die di Nicola Molteni sui migranti affogati al largo della Libia ('altro sanguecoscienza dei buonisti', hanno avuto il coraggiodi dire) hanno causato l'indignazione di molti, ...

Advertising

pietroraffa : Leggo articoli che parlano di 'rivolta social contro il coprifuoco' attraverso l'hashtag #ioil22nonlovoglio. Non v… - Adnkronos : #ioil22nonlovoglio parte la rivolta social contro il coprifuoco. Quali possono essere delle valide alternative? - fattoquotidiano : FIRMIAMO CONTRO IL VITALIZIO AI CORROTTI “Per rimediare allo scandalo, il Senato faccia ricorso”: la petizione del… - carloemme50 : RT @PieraBelfanti: Il Pd in rivolta contro Salvini: 'Senza vergogna, fa propaganda sulla gente morta in mare' - Giuliafanpage1 : RT @Marta742648331: Vi giuro che faccio partire una cazzo di rivolta. Non è possibile che un programma che dovrebbe risaltare il talento,… -