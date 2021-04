Anticorpi monoclonali, Zaia: “Veneto prima regione in Italia per questa terapia” (Di martedì 20 aprile 2021) VENEZIA – “Da qualche settimana in Veneto abbiamo cominciato ad utilizzare con sistematicità gli Anticorpi monoclonali per la terapi anti-Covid, ed oggi siamo la prima regione in Italia per questa terapia”. Così il governatore Veneto Luca Zaia (foto). “Gli Anticorpi monoclonali – spiega – si possono somministrare a pazienti che hanno sviluppato da poco la malattia ed hanno fattori di rischio che possono portare ad una evoluzione grave. Dal monitoraggio emerge che stanno rispondendo tutti molto bene alla cura, e che la malattia non ha avuto peggioramenti”, conclude Zaia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 20 aprile 2021) VENEZIA – “Da qualche settimana inabbiamo cominciato ad utilizzare con sistematicità gliper la terapi anti-Covid, ed oggi siamo lainper”. Così il governatoreLuca(foto). “Gli– spiega – si possono somministrare a pazienti che hanno sviluppato da poco la malattia ed hanno fattori di rischio che possono portare ad una evoluzione grave. Dal monitoraggio emerge che stanno rispondendo tutti molto bene alla cura, e che la malattia non ha avuto peggioramenti”, conclude. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

RobertoBurioni : se questo fosse confermato, nel momento in cui si diagnostica un caso di COVID-19 si trattano tutti i familiari con… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI La terapia degli anticorpi: somministrata a meno di duemila pazienti, ancora ferme ben 38 mila dosi… - Solange33936057 : RT @molumbe: Il dott Stramezzi sugli anticorpi monoclonali. - ChiediloQui : Gli anticorpi monoclonali nel trattamento di COVID-19 - Lopinionista : Anticorpi monoclonali, Zaia: “Veneto prima regione in Italia per questa terapia” -