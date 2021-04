Pagelle F1 GP Emilia Romagna 2021 | Verstappen re di Imola | Hamilton si salva

Leggi su sportface

(Di domenica 18 aprile 2021) Ledel Gran Premio dell’, appuntamento davvero imperdibile acon una serie incredibile di colpi di scena. A vincere è Max, sul podio anche un fortunato Lewise un super Lando Norris. Gara che è stata sospesa per quasi mezzora a causa del gravissimo incidente tra Russell e Bottas, per fortuna illesi, di seguito i voti ai protagonisti della seconda tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. MAXvoto 10 Arriva la tanto agognata vittoria per il pilota della Red Bull, che dopo essere partito dalla seconda casella già alla prima curva sbatte fuorie si prende il primo posto che poi tiene fino alla fine. Candidato credibile per la vittoria del Mondiale. LEWIS ...