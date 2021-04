Tempesta d’amore | anticipazioni 16 aprile | il gesto di Amelie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 15 aprile 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che venerdì 162021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 fino alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Scopriamo qualche dettaglio in più a riguardo.16Franzi, farà caso a degli eventi che ci sarebbero stati durante questi giorni e sarà del tutto incredula. La donna si porrà delle domande: Steffen sarà veramente l’uomo giusto per lei? Anche Tim, ce la metterà tutta e lotterà per i suoi sentimenti che prova nei riguardi di Franzi, ma non appenase ne accorgerà prenderà delle decisioni davvero molto importanti. Christoph e Werner, rimarranno del tutto senza parole non appena vedranno ...