Suez: verso fine telenovela, raggiunto accordo di principio con Veolia (Di lunedì 12 aprile 2021) Parigi, 12 apr. (Adnkronos) – La telenovela tra Veolia e Suez che è durata mesi si avvia verso un lieto fine. I cda dei due gruppi hanno raggiunto ieri sera un accordo di principio sui termini e le condizioni della fusione: Veolia, che detiene il 29,9% di Suez e che a febbraio aveva lanciato un'opa, ha rivisto al rialzo la sua offerta portandola da 18 euro a 20,50 euro che valuta complessivamente il gruppo Suez intorno ai 13 miliardi di euro. L'accordo, che è sottoposto al via libera delle autorità competenti, darebbe la nascita a un colosso della trasformazione ecologica con un fatturato complessivo di circa 37 miliardi di euro. I due gruppi, si legge in una nota congiunta, punta a ...

