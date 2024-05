Ti ricordi… l’Ancona di Mario Jardel - la peggiore squadra di sempre in Serie A

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il gol di Bothroyd è fortunoso, un innocuo e debole sinistro da posizione defilatissima che Magnus Hedman si fa passare tra le gambe, sul suo palo. È un gol, quello dell’inglese, che fa da sfondo a storie incrociate: il maestro, Luciano Gaucci, contro l’allievo, Ermanno Pieroni, e l’ultima volta inA per il Perugia, che perderà lo spareggio contro la Fiorentina, e per, la peggiormai vista nel massimo campionato italiano. Vent’anni fa la gara che regalava ancora una speranza alladi Gaucci e che segnava la fine di un campionato disastroso per: 13 punti, 70 gol subiti, 21 gol fatti, 1 solo punto in trasferta su 17 partite. Mai nessuno ha fatto peggio inA. Un campionato nato già sotto una cattiva stella: Pieroni aveva avuto un anno prima ...