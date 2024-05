L’isola Inaccessibile - storia vera dei fratelli che abitarono l’atollo più remoto del globo e del libro ritrovato che racconta la loro avventura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024)disabitata più remota del: un puntino disperso nell’Atlantico meridionale. Dueche si mettono in testa di colonizzarla facendo affari con le sue ricchezze, cioè pelli e grasso di foca. Lunghi mesi di scontro con le forze naturali, il freddo, la fame.(Ciost Edizioni) ha tutti gli ingredienti di un romanzo d’. Invece è lata in unche ha avuto a sua volta una vita avventurosa. Edito nel 1952 in Sudafrica con il titolo Shelter from the spray, per la firma del divulgatore Eric Rosenthal, dopo oltre 70 anni viene tradotto in italiano grazie a un giornalista ossessionato da isole e atolli, Francesco Moscatelli. Che raccogliendo informazioni su ...