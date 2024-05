Francia | commissario francese - ' in Nuova Caledonia aree sfuggite a controllo'

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nouméa, 17 mag. (Adnkronos) - La tensione è ancora alta a Nouméa, capitale della, dopo giorni di disordini. Il rappresentante del governoha affermato chedel territorio del Pacifico sono “” alstatale. Louis Le Franc, altodella Repubblica in, ha annunciato nuove misure di sicurezza. Il numero di poliziotti e gendarmi sull'isola salirà a 2.700 da 1.700 entro stasera. "Arriveranno rinforzi, per controllare leche ci sononegli ultimi giorni, dove ilnon è più assicurato", ha detto Le Franc ai giornalisti in un briefing. Una persona sospettata di omicidio si è consegnata alle autorità, ha ...

Pechino, 16 mag – (Xinhua) – Unisciti a noi a Xiamen, nella Cina orientale, per parlare con Guillaume Labourdette, che vive in Cina da 15 anni. Scoprite cosa lo ha trattenuto qui e come sta collegando la cultura cinese e quella francese . Agenzia ...

Emmanuel Macron ha dichiarato lo Stato di emergenza in Nuova Caledonia . Negli ultimi tre giorni ci sono stati violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine che hanno portato alla morte di 5 persone, 3 civili kanak e due gendarmi, come ...

Cosa sta succedendo in Nuova Caledonia, dall’inizio - Cosa sta succedendo in nuova Caledonia, dall’inizio - Da giorni proseguono scontri violenti tra gruppi indipendentisti locali e forze di sicurezza della Francia, a causa di una contestata legge che estenderebbe il diritto di voto ai nuovi abitanti france ...

Parigi accusa l'Azerbaigian per il caos in Nuova Caledonia - Parigi accusa l'Azerbaigian per il caos in nuova Caledonia - Le rivolte nel territorio d’oltremare francese sono diventate un tema di scontro politico interno alla politica transalpina. E il ministro dell'Interno Darmanin se la prende con il governo azero ...

La rapida ascesa di Hémicycle, la nuova insegna contemporanea parigina guidata da Flavio Lucarini e Aurora Storari in piena Rive Gauche - La rapida ascesa di Hémicycle, la nuova insegna contemporanea parigina guidata da Flavio Lucarini e Aurora Storari in piena Rive Gauche - La rapida ascesa di Hémicycle, la nuova insegna contemporanea parigina guidata da Flavio Lucarini e Aurora Storari in piena Rive Gauche.