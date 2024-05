Bce | Schnabel - appropriato taglio tassi giugno ma a luglio sarebbe ingiustificato**

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. – (Adnkronos) – Guardando “ai dati in arrivo e alle nuove proiezioni dello staff dell?Eurosistema, apotrebbe essereundei. Ma il percorso oltreè molto più incerto. Sulla base dei dati attuali, undeinon sembra giustificato. Dovremmo seguire un approccio cauto”. Lo afferma in un’intervista al Nikkei l’economista tedesca Isabel, membro del comitato esecutivo della Bce, sottolineando la necessita di prudenza alla luce del persistere di fenomeni inflattivi. “Gli ultimi dati confermano che l?ultimo miglio della disinflazione è il più difficile”, spiega, è un processo che “si sta rivelando piuttosto irregolare” con ricadute di secondo livello che “si ...

Ti ricordi… l’Ancona di Mario Jardel, la peggiore squadra di sempre in Serie A - Ti ricordi… l’Ancona di Mario Jardel, la peggiore squadra di sempre in Serie A - Il gol di Bothroyd è fortunoso, un innocuo e debole sinistro da posizione defilatissima che Magnus Hedman si fa passare tra le gambe, sul suo palo. È un gol, quello dell’inglese, che fa da sfondo a st ...

Bad Boys 4, Will Smith garantisce: "È un film da popcorn, ma popcorn gourmet!" - Bad Boys 4, Will Smith garantisce: "È un film da popcorn, ma popcorn gourmet!" - Will Smith è molto contento di Bad Boys: Ride Or Die, il quarto film della saga interpretata con Martin Lawrence: lo definisce nostalgico ma anche appropriato all'età dei suoi protagonisti. Al cinema ...