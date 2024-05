Stellantis e le auto cinesi | arriva il monito degli Usa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 17 maggio 2024) A settembre in Europa prenderà il via un progetto di vendita delleelettriche di Leapmotor, una startup cinese di cui già a ottobreaveva comprato il 21 per cento delle azioni. Una società – di cuiavrà il 51 per cento e Leapmotor il 49 per cento – gestirà il progetto con l’esclusiva per l’esportazione, la vendita e la fabbricazione dei prodotti di Leapmotor fuori dal territorio cinese. Molti dettagli sono ancora da definire – o quantomeno da svelare – ma c’è chi ha sollevato qualche domanda sull’asse e sulla funzionalità in termini economici e non. A complicare ulteriormente le cose èto ilStati Uniti, sempre particolarmente attenti quando di mezzo v’è Pechino. Gli Usa danno sì il benvenuto agli investimenti e agli scambi che promuovono ...