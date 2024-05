Prezzo petrolio in lieve aumento - Wti a 79,34 dollari

Il petrolio è in lieve aumento ad inizio giornata: il Wti è scambiato a 79,51 dollari al barile in rialzo dello 0,65%. Stessa crescita percentuale per il Brent trattato a 83,98 dollari al barile.

