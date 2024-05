Intelligenza artificiale - i cinque tool gratuiti più affidabili consigliati dagli studenti per avere informazioni il più possibile corrette

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilfattoquotidiano.it collabora dal 2023 con il giornale studentesco “My Fermi” dell’istituto Enrico Fermi di Mantova. Quello che segue è uno dei contenuti prodotti dalla redazione studentesca. di Davide Concaro Da novembre 2022, data di rilascio della prima build di Chat GPT, sono comparse online centinaia di IA. Tutte diverse tra loro, ognuna con una funzione diversa. Alcune sono in grado di creare immagini, altre di creare presentazioni di lavoro, altre ancora imitano la voce delle celebrità. Insomma, grazie alla nostra creatività possiamo ottenere ciò che vogliamo in pochi minuti. Noieravamo abituati ad impegnarci in lunghe ricerche su Google, digitavamo l’argomento e poi bisognava consultare diversi siti internet, senzala certezza di aver centrato l’argomento richiesto dal prof di turno e perdendo un sacco di ore. Adesso invece ci ...

(Adnkronos) – "Non abbiamo timore dell'intelligenza artificiale, anzi, noi riteniamo che sia un'opportunità importante, perché per tanti aspetti ottimizza il ciclo produttivo, crea un valore aggiunto di qualità per i nostri prodotti, dà più ...

(Adnkronos) – "Mi piace molto ricordare il tema dell' intelligenza artificiale, un po' perché è chiaro che l'accademia è particolarmente attenta e lavora da tempo su questi temi, ma è bellissimo anche poter discutere con dei professionisti come ...

L'ultima versione di ChatGPT è dotata di una nuova voce in grado di simulare emozioni e ammaliare gli utenti, che potrebbe aprire le porte a pericolose forme di manipolazione

Filosofia. Dermot Moran: «Dobbiamo salvare i valori nel mondo della tecnica e dell'IA» - Filosofia. Dermot Moran: «Dobbiamo salvare i valori nel mondo della tecnica e dell'IA» - Il fenomenologo irlandese si confronta con il messaggio del Papa per la Giornata delle Comunicazioni: «Forse l’antropologia filosofica attuale non è sufficiente per comprendere le sfide del presente» ...

Innovazione eCommerce al Netcomm Forum 2024: t2ó Italia in prima linea - Innovazione eCommerce al Netcomm Forum 2024: t2ó Italia in prima linea - Esplorando le nuove frontiere di Marketing Mix Modeling e intelligenza artificiale, t2ó Italia catalizza l'attenzione con il suo workshop ...

Amici, chi ha vinto la finale: ecco il nome secondo l'Intelligenza Artificiale. La risposta è stupefacente (a dir poco) - Amici, chi ha vinto la finale: ecco il nome secondo l'intelligenza artificiale. La risposta è stupefacente (a dir poco) - Manca sempre meno alla finale di Amici 23, che andrà in onda su Canale 5 sabato 18 maggio in prima serata. Sono altissime le speculazioni sul prossimo vincitore e in fan più ...