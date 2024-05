Spinelli - la mossa del figlio Roberto inguaia Toti Papà non ci sta più con la test - gli serve un aiuto

(Di venerdì 17 maggio 2024) L'inchiesta che ha portato all'arresto del presidente della Liguria Giovannirischia di allargarsi, oltre ai presunti aiuti elettorali, spuntano anche altri soldi pagati dall'imprenditore del porto Aldoal governatore. Ma a complicare le cose perarriva anche la strategia difensiva degli, ilsta tentando con le sue dichiarazioni ai pm di trasformare il grande burattinaio in un burattino: "non ci sta più con laa..." . Intanto l'ex presidente del Livorno ai pm della procura di Genova svela nuovi dettagli. "Le cose elettorali le ho sempre date. Abbiamo fatto il Festival della Scienza, il Festival dei Fiori, abbiamo dato i contributi alle chiese, ho fatto il Palazzo di San Lorenzo... la chiesa di San ...

Manifestazione in piazza De Ferrari: "Contro Toti e modello Genova" - Manifestazione in piazza De Ferrari: "Contro toti e modello Genova" - Venerdì 17 maggio alle ore 17:30 protesta lanciata da Potere al Popolo con collettivi studenteschi e altre sigle della sinistra radicale ...

Toti: "Spiegherò tutto". La verità sulle cene - toti: "Spiegherò tutto". La verità sulle cene - Il governatore pronto a rispondere al più presto al gip. spinelli: "Non ha fatto nulla, io ho aiutato anche il Pd" ...

Mondini (Confindustria Liguria): “Dopo il caso Toti Genova non ceda al suo solito disfattismo” - Mondini (Confindustria Liguria): “Dopo il caso toti Genova non ceda al suo solito disfattismo” - Il presidente degli industriali liguri: "La vicenda giudiziaria non diventi un alibi per bloccare la macchina amministrativa. Le grandi opere, dalla diga al Terzo valico, vanno completate" ...