Lastra a Signa (Firenze), 15 maggio 2024 – Chi corre in vista dell’8 e 9 giugno per il rinnovo dell’amministrazione comunale a Lastra a Signa . Ecco i nomi e le liste : CANDIDATO SINDACO GIUSEPPE BAGNI LISTA RINASCITA PER Lastra 1. Simona ...

Per le Elezioni comunali a Perugia si vota sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in concomitanza con le Elezioni europee. Circa 120mila perugini sono chiamati alle urne e per la prima volta potrebbero eleggere una ...

San Casciano (Firenze), 16 maggio 2024 – Ecco i candidati e le liste in lizza alle urne per le Elezioni comunali dell’8 e 9 giugno a San Casciano . Candidato sindaco Roberto Ciappi Partito democratico Ricci Martina, Fanfani Pietro, Albiani ...

Elezioni comunali a Reggio Emilia, il centrodestra tenta un'altra vittoria in trasferta - elezioni comunali a Reggio Emilia, il centrodestra tenta un'altra vittoria in trasferta - Sono otto i capoluoghi di provincia in cui il centrosinistra ha sempre vinto le elezioni comunali da quando esiste l'elezione diretta del sindaco (1993): Firenze, Modena, Ravenna, Rimini, Salerno, ...

Verso le elezioni europee. Gli appuntamenti in Sicilia - Verso le elezioni europee. Gli appuntamenti in Sicilia - Perde pezzi Azione di Carlo Calenda, in Sicilia è Peppe Castiglione a dire addio al partito che l’ha riportato ...

Il Museo Aldini torna comunale. Intatto il ricco programma - Il Museo Aldini torna comunale. Intatto il ricco programma - Il Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’ di Forlimpopoli torna sotto la gestione comunale dopo essere stato dichiarato Museo Nazionale nel 2016. La riorganizzazione scientifica è rinviata per definirla co ...