Holly Madison | la coniglietta racconta la sua vita nella Playboy Mansion con Hugh Hefner

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 8 aprile 2021) Avrebbe compiuto 95 anni il 9 aprile. Il papà delle conigliette, fondatore di, è stato un mito vivente per le sue pubblicazioni ma anche per come ha condotto la sua. Sempre circondato da bellissime ragazze, meglio se bionde, ha vissuto all’interno di una megavilla chiamata “”. Una enorme struttura con dependance, piscina scoperta, grotta, piscina coperta. Intorno ettari di giardino che, in occasione del periodo di Halloween, diventava un cimitero “trasgressivo”, con tombe finte e sexy vampire in reggicalze in giro a brindare e rincorrersi. Ladi Hef, edulcorata e resa quanto più “soft” possibile, è diventata una docufiction intitolata “Girls next door”. Svelava le giornate del magnate in compagnia delle sue tre fidanzate, ...