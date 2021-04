Highlights Olimpia Milano-Varese 81-83, basket Serie A1 2020/2021 (VIDEO) (Di lunedì 5 aprile 2021) Gli Highlights di Olimpia Milano-Openjobmetis Varese 81-83, match valevole per la venticinquesima giornata della Serie A1 2020/2021. Al Mediolanum Forum arriva la pesantissima vittoria degli ospiti, che trascinati da Ruzzier e Scola si impongono in volata. Decisivo anche l’errore di Datome, che manca il tiro del supplementare all’ultimo secondo. LA CRONACA E IL TABELLINO RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Serie A1: RISULTATI E CLASSIFICA SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Glidi-Openjobmetis81-83, match valevole per la venticinquesima giornata dellaA1. Al Mediolanum Forum arriva la pesantissima vittoria degli ospiti, che trascinati da Ruzzier e Scola si impongono in volata. Decisivo anche l’errore di Datome, che manca il tiro del supplementare all’ultimo secondo. LA CRONACA E IL TABELLINO RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACEA1: RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Advertising

conpermesso : RT @OlimpiaMI1936: Dopo sette anni l'Olimpia è di nuovo 'Playoff Bound' in @EuroLeague ? - paki74 : RT @OlimpiaMI1936: Dopo sette anni l'Olimpia è di nuovo 'Playoff Bound' in @EuroLeague ? - BardellaAndrea : RT @OlimpiaMI1936: Dopo sette anni l'Olimpia è di nuovo 'Playoff Bound' in @EuroLeague ? - DCiamei : RT @OlimpiaMI1936: Dopo sette anni l'Olimpia è di nuovo 'Playoff Bound' in @EuroLeague ? - John64241324 : RT @OlimpiaMI1936: Dopo sette anni l'Olimpia è di nuovo 'Playoff Bound' in @EuroLeague ? -