Sci: slalom speciale Lenzerheide a Feller, Vinatzer quarto (Di domenica 21 marzo 2021) Lo slalom speciale di cdm di Lenzerheide, ultima gara della stagione 2020/21, è stato vinto dall'austriaco Manuel Feller in 1.47.24 davanti ai francesi Clement Noel in 1.47.21 ed Alexis Pinturault in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 21 marzo 2021) Lodi cdm di, ultima gara della stagione 2020/21, è stato vinto dall'austriaco Manuelin 1.47.24 davanti ai francesi Clement Noel in 1.47.21 ed Alexis Pinturault in ...

Advertising

Eurosport_IT : Lo slalom è di Feller, ma che rimonta di Vinatzer ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine - MassimoSertori_ : ?????Una grandissima #MartaBassino conquista la #CoppadelMondo di #Slalom #Gigante e rende onore all’#Italia dello… - AnsaTrentinoAA : Sci: slalom speciale Lenzerheide a Feller, Vinatzer quarto. Ultima gara della stagione,austriaco davanti a Noel e P… - sportface2016 : Slalom maschile #Lenzerheide 2021, #Vinatzer: “Mi sono ritrovato. Felice per il premio “Best skier under 23'” - sportli26181512 : Slalom, Feller vince la gara delle finali di Coppa del mondo a Lenzerheide. Vinatzer 4°: Vittoria per Feller nello… -