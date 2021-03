Amici 2021, polemica sul pubblico in studio. Lucio Presta a Franceschini: “Il problema era Sanremo?” (Di domenica 21 marzo 2021) Il serale di Amici 2021 è appena cominciato, ma il programma di Maria de Filippi non tarda a suscitare polemiche. Il programma si apre con il pubblico in studio, fatto che fa molto discutere. E ha portato Lucio Presta, agente di Amadeus, ad attaccare il Ministro della Cultura Dario Franceschini: “Allora il problema era Sanremo?”. Il Tweet polemico di Lucio Presta Si infiamma su Twitter l’agente del conduttore Amadeus, Lucio Presta, nell’accorgersi che la prima puntata di Amici 2021 ospita una platea ricolma di spettatori. “Zona rossa in tutta Italia, Sanremo fatto totalmente senza ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 21 marzo 2021) Il serale diè appena cominciato, ma il programma di Maria de Filippi non tarda a suscitare polemiche. Il programma si apre con ilin, fatto che fa molto discutere. E ha portato, agente di Amadeus, ad attaccare il Ministro della Cultura Dario: “Allora ilera?”. Il Tweet polemico diSi infiamma su Twitter l’agente del conduttore Amadeus,, nell’accorgersi che la prima puntata diospita una platea ricolma di spettatori. “Zona rossa in tutta Italia,fatto totalmente senza ...

