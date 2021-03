Gianni Morandi ricoverato in ospedale: cosa gli è successo e come sta (Di venerdì 12 marzo 2021) Brutto incidente domestico per Gianni Morandi. Ieri pomeriggio il cantante di Monghidoro è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna per ustioni alle mani e alle gambe. L’artista, 76 anni, stava bruciando delle sterpaglie quando ha perso l’equilibrio ed è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Brutto incidente domestico per. Ieri pomeriggio il cantante di Monghidoro è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’Maggiore di Bologna per ustioni alle mani e alle gambe. L’artista, 76 anni, stava bruciando delle sterpaglie quando ha perso l’equilibrio ed è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

