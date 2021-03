Mafia dei Nebrodi, a Messina comincia il primo maxiprocesso: 102 imputati alla sbarra. “Truffa all’Unione europea sui terreni agricoli” (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo poco più di un anno dagli arresti, si è aperto il processo alla Mafia dei Nebrodi che attraverso una serie di truffe si accaparrava i contributi europei per l’agricoltura. Nell’aula bunker al carcere di Gazzi, a Messina, il tribunale di Patti ha dato inizio al dibattimento che vede alla sbarra 102 imputati, mentre altri 18 saranno processati a Catania per competenza territoriale, sono invece 4 i patteggiamenti e 8 gli abbreviati (il decreto di rinvio a giudizio conta ben 260 pagine). È l’esito delle indagini del pool della Dda di Messina guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, dopo che nel gennaio del 2020 erano state sequestrate 151 imprese e arrestate 94 persone. Tra questi anche il sindaco di Tortorici, Emanuele Galati Sardo, poi scarcerato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo poco più di un anno dagli arresti, si è aperto il processodeiche attraverso una serie di truffe si accaparrava i contributi europei per l’agricoltura. Nell’aula bunker al carcere di Gazzi, a, il tribunale di Patti ha dato inizio al dibattimento che vede102, mentre altri 18 saranno processati a Catania per competenza territoriale, sono invece 4 i patteggiamenti e 8 gli abbreviati (il decreto di rinvio a giudizio conta ben 260 pagine). È l’esito delle indagini del pool della Dda diguidata dal procuratore Maurizio De Lucia, dopo che nel gennaio del 2020 erano state sequestrate 151 imprese e arrestate 94 persone. Tra questi anche il sindaco di Tortorici, Emanuele Galati Sardo, poi scarcerato, ...

