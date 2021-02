Gianna Fratta moglie Piero Pelù | “La mia vita è cambiata”

Ultime Notizie dalla rete : Gianna Fratta

YouMovies

PESCARA " Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta, a firma del Segretario UGL,De Amicis. "La nascente UGL Chieti - Pescara centra uno degli obiettivi che l'accorpamento ...Lae ...Sul podio c'è il maestro(al debutto con OFC). Ha suonato e diretto in tutto il mondo, dopo aver completato la sua formazione accademica in varie discipline tra cui pianoforte, ...Eletto Di Nella alla Sasi, si guarda alle elezioni RSU Pilkinton, dal 2 al 5 marzo, dove l’UGL Chimici ha presentato due candidati ...Si comincia sabato prossimo 20 febbraio alle 20.45 con il primo concerto che sarà trasmesso in streaming dalla pagina FB e dal canale YouTube dell'OFC ...