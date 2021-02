Domenica In, Fiorello e Amadeus lanciano la bomba sul Festival di Sanremo 2022: Mara Venier incredula (Di domenica 28 febbraio 2021) Alla vigilia della settimana delle settimane, Amadeus è in video-collegamento con Domenica In a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo. Accanto al conduttore interviene anche la sua spalla destra all’Ariston, Fiorello, che lancia una bomba lasciando senza parole anche la stessa Mara Venier: “È lo scoop dell’anno“. Amadeus a Domenica In: video-collegamento da Sanremo Fervono i preparativi per la nuova, attesissima edizione del Festival di Sanremo. Nonostante la difficile situazione sanitaria che stiamo attraversando, la musica ha deciso di non fermarsi e sembra ormai tutto pronto per l’esordio. Si parte martedì 2 marzo con la prima serata per poi finire il 6 ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Alla vigilia della settimana delle settimane,è in video-collegamento conIn a pochi giorni dall’inizio deldi. Accanto al conduttore interviene anche la sua spalla destra all’Ariston,, che lancia unalasciando senza parole anche la stessa: “È lo scoop dell’anno“.In: video-collegamento daFervono i preparativi per la nuova, attesissima edizione deldi. Nonostante la difficile situazione sanitaria che stiamo attraversando, la musica ha deciso di non fermarsi e sembra ormai tutto pronto per l’esordio. Si parte martedì 2 marzo con la prima serata per poi finire il 6 ...

Graziel34931127 : @PalazziRomana Mi sono dimenticata di dirti che la mia fonte è stata Fiorello a Domenica in!!!! - vntonb : @maniconio c'era amadeus con fiorello a domenica in e fiorello ha detto 'dai di quella cosa su lady gaga' - ItCandem : Notizie in diretta live: A Domenica in Fiorello: 'cose turche' 'si può dire?' (Riferendosi ad Amadeus) Bene. Beni… - jadorevenise : Amadeus e Fiorello in diretta da Sanremo a Domenica in e io qua che FREMO - pbernardini304 : RT @belfiore_ale: Buongiorno e buona domenica Fiorai! ?? @Fiorello #PaolaeChiara #AnnaOxa #BuonaDomenica #BuonaDomenica1996 #Buongiorno #Buo… -