Lady Gaga, sparano al dog sitter per rapire i cani della pop star: l’uomo è in fin di vita (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il dog sitter di Lady Gaga è stato aggredito e i cani della pop star sono stati rapiti mentre erano a spasso con lui. Accade a West Hollywood (Stati Uniti), dove ieri sera Ryan Fischer – questo il nome del 30enne – era a spasso con gli amati cani di Lady Gaga, Koji, Miss Asia e Gustavo. Una passeggiata serale che si è trasformata in un’aggressione da incubo; arrivato fuori casa – sulla Sierra Bonita Avenue – due uomini armati hanno aperto il fuoco su di lui. Fischer, stando alla ricostruzioni della polizia, è stato centrato quattro volte al petto dai proiettili: al loro arrivo, le forze dell’ordine lo hanno trovato quasi in fin di vita. l’uomo è stato trasportato in ospedale in «gravi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il dogdiè stato aggredito e ipopsono stati rapiti mentre erano a spasso con lui. Accade a West Hollywood (Stati Uniti), dove ieri sera Ryan Fischer – questo il nome del 30enne – era a spasso con gli amatidi, Koji, Miss Asia e Gustavo. Una passeggiata serale che si è trasformata in un’aggressione da incubo; arrivato fuori casa – sulla Sierra Bonita Avenue – due uomini armati hanno aperto il fuoco su di lui. Fischer, stando alla ricostruzionipolizia, è stato centrato quattro volte al petto dai proiettili: al loro arrivo, le forze dell’ordine lo hanno trovato quasi in fin diè stato trasportato in ospedale in «gravi ...

