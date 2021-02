Sanremo 2021, Morgan attacca (di nuovo) Bugo: "La sua canzone per il Festival è di..." (Di giovedì 25 febbraio 2021) Morgan non dimentica e, pochi giorni prima del debutto della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, attacca nuovamente Bugo. Leggi su comingsoon (Di giovedì 25 febbraio 2021)non dimentica e, pochi giorni prima del debutto della settantunesima edizione deldinuovamente

tvsorrisi : Avete già letto tutti i testi di Sanremo 2021 su Sorrisi? Quali sono quelli che vi piacciono di più? ?? - rtl1025 : Per riascoltare @MetaErmal in diretta su RTL 102.5 vai al link????? #Sanremo2021 #ErmalMetal - rtl1025 : Rivedi i Top Moments di #password ?? Oggi in diretta i @thisismaneskin ???? #Sanremo2021 #Maneskin - ginugiola : RT @Affaritaliani: Sanremo 2021, l'omaggio di Topolino: Sanromolo 2021 con Amaduck - ansa_lombardia : E.League: Pioli, Ibra a Sanremo? Zlatan sa gestire pressioni -