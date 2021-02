Nuovo decreto Covid, la stretta con Draghi: stop alle visite in casa in zona rossa. Confermato blocco tra regioni fino al 27 marzo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri del governo Draghi ha approvato il decreto legge Covid. Lo si apprende da fonti governative. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra regioni fino al 27 marzo e anche la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a 2 adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. La deroga delle visite nelle case private, però, non sarà più concessa in zona rossa. Il Nuovo provvedimento scatterà dal 5 marzo con buona parte delle restrizioni finora in vigore confermate, compreso il coprifuoco, e qualche novità, a partire dall’organizzazione delle fasce di rischio con possibili lockdown provinciali, passando per le possibili riaperture ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri del governoha approvato illegge. Lo si apprende da fonti governative. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti traal 27e anche la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a 2 adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. La deroga dellenelle case private, però, non sarà più concessa in. Ilprovvedimento scatterà dal 5con buona parte delle restrizionira in vigore confermate, compreso il coprifuoco, e qualche novità, a partire dall’organizzazione delle fasce di rischio con possibili lockdown provinciali, passando per le possibili riaperture ...

