La manager di Dayane Mello si scaglia contro il Grande Fratello (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dayane Mello: la manager contro il GF La manager di Dayane Mello non ci sta e su Instagram si è lasciata andare ad un durissimo sfogo in difesa della modella brasiliana e contro il Grande Fratello, reality che vede protagonista la sua assistita. Quanto sta accadendo nelle ultime settimane ha portato Paola Benegas ad intervenire L'articolo proviene da Novella 2000.

GiuseppeporroIt : Dayane Mello, dopo il crollo della modella brasiliana interviene la sua manager: ecco cosa ha scritto #gfvip… - lasara_81 : Diffida in arrivo??? #exrosmello #dayane #rosalinda #prelemi #tzvip #sovip #GFVIP5 #gfvip - Marilina851 : @vaIchiria Dobbiamo far capire a dayane e alla manager che adua/rosalinda non la vogliamo piu vedere una volta usci… - Marilina851 : @Cecilia_esse Dobbiamo far capire a dayane e alla sua manager che una volta uscite dalla casa del gf rosalinda/adua… - assiapa : RT @ChiaraAgus20: Io non ho parole per come stanno descrivendo Rosalinda e la manager di Dayane mi lascia allibita! Che intervenga immediat… -

