Serie A | il Cagliari non punge e Bremer regala tre punti d’oro al Torino

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilvince la sfida salvezza con ilgrazie a un gol didi testa a 15' dalla fine. E' il terzo squillo in trasferta dei granata che in precedenza avevano violato i campi del Genoa e del Parma. Ilha avuto maggiore supremazia territoriale alla Sardegna Arena ma come al solito non riesce a concretizzare e ilcon l'inzuccata dial quarto centro stagionale ha portato a casad'oro per la salvezza.Tabellino0-1Marcatori: 76'(3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan (78' Pavoletti), Joao Pedro; Simeone (70' Cerri). All. Di Francesco(3-5-2): Sirigu; Izzo, ...