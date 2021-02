Covid, albergatori romani a Draghi: “Turismo può risorgere ma servono più fondi” (Di martedì 16 febbraio 2021) Gli albergatori romani non mollano e tornano chiedere garanzie per il settore messo in ginocchio dalla crisi prodotta dalla pandemia da Covid-19. In una lettera indirizzata al neo presidente del Consiglio Mario Draghi e ad alcuni ministri della squadra di governo, un gruppo di imprenditori richiamano l’attenzione sulla “disastrosa e sempre più preoccupante” situazione delle strutture alberghiere di Roma, dove l’attività turistica è stata quasi inesistente da che è esplosa l’epidemia. “La crisi ha lacerato uno dei settori che genera un flusso importante per l’economia del Paese. Un settore, quello alberghiero, che in Italia ha perso oltre 53 miliardi di euro. servono dunque interventi concreti e risolutivi che possano permettere la sopravvivenza delle nostre aziende che oggi si trovano nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Glinon mollano e tornano chiedere garanzie per il settore messo in ginocchio dalla crisi prodotta dalla pandemia da-19. In una lettera indirizzata al neo presidente del Consiglio Marioe ad alcuni ministri della squadra di governo, un gruppo di imprenditori richiamano l’attenzione sulla “disastrosa e sempre più preoccupante” situazione delle strutture alberghiere di Roma, dove l’attività turistica è stata quasi inesistente da che è esplosa l’epidemia. “La crisi ha lacerato uno dei settori che genera un flusso importante per l’economia del Paese. Un settore, quello alberghiero, che in Italia ha perso oltre 53 miliardi di euro.dunque interventi concreti e risolutivi che possano permettere la sopravvivenza delle nostre aziende che oggi si trovano nella ...

