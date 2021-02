"Pare che lo facciano anche a casa di Mario Draghi": bomba del re del gossip, il segreto (svelato) sulla moglie Serena Cappello (Di domenica 14 febbraio 2021) La signora è una donna che merita questo titolo, è Serena Cappello sposata da 50 anni con Mario Draghi e si amano da quando erano ragazzi, senza mai un attimo di stanca. Ha 73 anni come il marito, è madre di due figli e ora nonna, ed è pure nobile: discende infatti da Bianca Cappello, moglie del Granduca di Toscana Francesco de' Medici. Basta? No, perché è pure colta, esperta di letteratura inglese. Condividono la passione per i cani e la campagna: hanno acquistato una casa nei pressi di Città della Pieve, in Umbria, dove fuggono di tanto in tanto per godersi la pace della campagna. Auguri: Pare che anche a casa Draghi, nonostante la grana che lui s'è preso come neo premier si festeggi San Valentino. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) La signora è una donna che merita questo titolo, èsposata da 50 anni cone si amano da quando erano ragazzi, senza mai un attimo di stanca. Ha 73 anni come il marito, è madre di due figli e ora nonna, ed è pure nobile: discende infatti da Biancadel Granduca di Toscana Francesco de' Medici. Basta? No, perché è pure colta, esperta di letteratura inglese. Condividono la passione per i cani e la campagna: hanno acquistato unanei pressi di Città della Pieve, in Umbria, dove fuggono di tanto in tanto per godersi la pace della campagna. Auguri:che, nonostante la grana che lui s'è preso come neo premier si festeggi San Valentino. ...

