Emissioni Usa - Anche Stellantis e Toyota si sfilano dalla causa contro la California (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Stellantis, Toyota e altri costruttori automobilistici hanno abbandonato la causa legale tra il governo federale degli Stati Uniti e la California sulle leggi in materia di Emissioni inquinanti. Il contenzioso era scaturito da un provvedimento, varato nel marzo scorso dall'amministrazione Trump, che impedisce al Golden State di fissare autonomamente standard più elevati nel contenimento della CO2. La decisione del presidente repubblicano aveva inizialmente incontrato l'appoggio di un gruppo di Case, che puntavano a ottenere un quadro normativo omogeneo, per garantire stabilità all'operato dell'industria automobilistica a livello nazionale, e ad allentare le stringenti misure varate in precedenza da Obama. Ma con l'arrivo di Joe Biden, le cui politiche ambientali sono di segno opposto a quelle ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 3 febbraio 2021)e altri costruttori automobilistici hanno abbandonato lalegale tra il governo federale degli Stati Uniti e lasulle leggi in materia diinquinanti. Il contenzioso era scaturito da un provvedimento, varato nel marzo scorso dall'amministrazione Trump, che impedisce al Golden State di fissare autonomamente standard più elevati nel contenimento della CO2. La decisione del presidente repubblicano aveva inizialmente incontrato l'appoggio di un gruppo di Case, che puntavano a ottenere un quadro normativo omogeneo, per garantire stabilità all'operato dell'industria automobilistica a livello nazionale, e ad allentare le stringenti misure varate in precedenza da Obama. Ma con l'arrivo di Joe Biden, le cui politiche ambientali sono di segno opposto a quelle ...

Detto questo per quanto riguarda la mobilità a emissioni (locali) zero si deve sottolineare che la ... però, che una "elettrica" soffre per una rete delle colonnine a maglie larghe e che non si usa ...

Insieme ai due colossi abbandona il contenzioso il resto della Coalition for Sustainable Automotive Regulation, pronto a collaborare con il neo presidente Biden ...

