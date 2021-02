I «contenuti» di Renzi: quando la sostanza è la forma (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le cose non stanno esattamente come il bollettino ufficiale della crisi riferisce: è interessato con moderazione, Matteo Renzi , ai «contenuti» che saranno nel programma del governo prossimo venturo;... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le cose non stanno esattamente come il bollettino ufficiale della crisi riferisce: è interessato con moderazione, Matteo, ai «» che saranno nel programma del governo prossimo venturo;...

ilriformista : 'Si continua a parlare di poltrone e non di contenuti' @matteorenzi #crisidigoverno #consultazioni #Conte… - je_suis_io : Finalmente @matteorenzi ha ottenuto che si parli di contenuti: Conte sì, Conte no; Boschi ministro; Ministri del PD… - francornldi : RT @GuadagnoRaffae2: Per ora le carte le gioca solo Renzi. E sa giocarle. In fondo tutto quello che ha detto è accaduto. Mattarella ha di f… - maremmafer : RT @GuadagnoRaffae2: Per ora le carte le gioca solo Renzi. E sa giocarle. In fondo tutto quello che ha detto è accaduto. Mattarella ha di f… - CardelliAc : RT @GuadagnoRaffae2: Per ora le carte le gioca solo Renzi. E sa giocarle. In fondo tutto quello che ha detto è accaduto. Mattarella ha di f… -