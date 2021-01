‘Gf Vip 5’ | dopo l’incontro col fidanzato Giuliano Condorelli nella notte Rosalinda Cannavò scoppia in lacrime | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di martedì 26 gennaio 2021) Sono stati giorni particolari perche si è trovata a ripensare alla sua storia d’amore coniniziata circa nove anni fa. La gieffinaaver espresso le sue perplessità e aver confidato all’amica Dayane Mello di essere stata tradita proprio dal, ieri sera nel corso della trentaquattresima puntata del reality, ha avuto la possibilità di incontrare seppur inizialmente freezata, anche se(che potete rivedere QUI) non è andato esattamente come si aspettava. Il, tra le varie cose, le ha detto: Quello che ho fatto sino ad oggi è essere riservato come sai, ma se l’ho fatto è stato solo per proteggere quello che abbiamo creato. Non ci sono riuscito, come vedi sono ...