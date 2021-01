Speranza firma per la Lombardia zona arancione ma dà la colpa dell'errore alla Regione (Di sabato 23 gennaio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con cui si annullano gli effetti di quella del 16 gennaio che aveva inserito in zona Rossa la Regione Lombardia, che rientra in zona arancione. L’ordinanza ha validità dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni. La decisione, si legge nell’atto, è stata presa “in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia”. Di diverso avviso la Regione. “Nessuna rettifica, a seguito di un approfondimento relativo all’algoritmo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Il ministroa Salute Robertohato l’ordinanza con cui si annullano gli effetti di quella del 16 gennaio che aveva inserito inRossa la, che rientra in. L’ordinanza ha validità dal giornoa pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni. La decisione, si legge nell’atto, è stata presa “in ragione degli elementi sopravvenuti conseguentirettifica dei dati operata dora per allora, come certificati dCabina di regia”. Di diverso avviso la. “Nessuna rettifica, a seguito di un approfondimento relativo all’algoritmo ...

Dopo l'autogol del Pirellone che ha portato la Regione in fascia rossa, la Lombardia torna zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui ...

