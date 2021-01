GF Vip | clamoroso | due gieffini abbandonano | la regia censura

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Qualcosa dista per succedere nelle prossime ore al GF Vip: due, la. Anche nei giorni scorsi, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, due tra i concorrenti del Grande Fratello Vip a essere in gara sin dall’inizio di questa infinita quinta edizione, hanno manifestato la loro volontà di uscire prima. Una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infotommizorzi : RT @Novella_2000: CLAMOROSO! Due vipponi vogliono ritirarsi dal gioco lunedì sera (VIDEO) #gfvip - Chiara98147500 : RT @Novella_2000: CLAMOROSO! Due vipponi vogliono ritirarsi dal gioco lunedì sera (VIDEO) #gfvip - zorpinilover : RT @Novella_2000: CLAMOROSO! Due vipponi vogliono ritirarsi dal gioco lunedì sera (VIDEO) #gfvip - ihopetoseeyou : RT @Novella_2000: CLAMOROSO! Due vipponi vogliono ritirarsi dal gioco lunedì sera (VIDEO) #gfvip - Novella_2000 : CLAMOROSO! Due vipponi vogliono ritirarsi dal gioco lunedì sera (VIDEO) #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip clamoroso

Caffeina Magazine

Anche nei giorni scorsi, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, due tra i concorrenti del Grande Fratello Vip a essere in gara sin dall’inizio di questa infinita quinta edizione, hanno manifestato la loro ...GF Vip, arriva un comunicato a sorpresa per i vipponi: clamorosa novità in arrivo, accadrà domani sera in casa ...