Coroavirus | domani conferenza stampa Siri su ‘Italia riapri’

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) –, alle 15.00, presso la sala Nassirya di Palazzo Madama si terrà la“Italia riapri” promossa dal senatore della Lega Armandoinsieme -spiega una nota- ai rappresentanti delle categorie maggiormente penalizzate dalle chiusure e dalle restrizioni degli ultimi mesi come cinema, teatri, spettacoli dal vivo, alberghi, ristoranti, palestre, piscine, impianti sciistici, tour operator e trasporto viaggiatori privati. Saranno presenti anche altri deputati e senatori. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Armandoe sulla pagina Lega Salvini Premier. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

