L'Inter batte 2-0 la Juventus, gol di Vidal e Barella

MILANO (ITALPRESS) – L'Inter domina il Derby d'Italia e lancia un segnale importante al campionato. A San Siro, i nerazzurri si rimettono in moto dopo aver portato a casa un punto nelle ultime due giornate e superano la Juventus per 2-0: le reti dell'ex Vidal e di Barella consentono alla squadra allenata da Conte di agguantare il Milan, in campo domani a Cagliari, in vetta alla classifica della Serie A a 40 punti. Dai fuochi d'artificio sul Meazza che accompagnano l'ingresso delle squadre a quelli in campo, sin dalle prime battute, le emozioni non tardano ad arrivare. Al 10? il tap-in di Ronaldo sul cross di Chiesa, pescato però in posizione irregolare, ma al 12? è L'Inter a passare in vantaggio con l'uomo più atteso: sul cross di Barella svetta Vidal, il cileno ...

