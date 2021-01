Gli italiani usano sempre meno sale a tavola (Di sabato 16 gennaio 2021) Il messaggio sembra ormai essere passato alla popolazione: usare poco sale ma iodato, per prevenire le malattie legate all'eccessivo introito di sodio e quelle collegate ad una carente nutrizione iodica. Tra il 2016 e 2019 quasi 6 su 10 hanno fatto attenzione o cercato di ridurre la quantità di sale assunta a tavola, nella preparazione dei cibi e nel consumo di quelli conservati. È quanto emerge dai dati della sorveglianza PASSI pubblicati dall'Istituto superiore di sanità.Sulle base delle interviste fatte a circa 130.000 persone, è emerso che il 71% fa uso di sale iodato, percentuale vicina all'85-90% raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Questi risultati sono coerenti con la sorveglianza fatta dall'Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (Osnami) presso ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 16 gennaio 2021) Il messaggio sembra ormai essere passato alla popolazione: usare pocoma iodato, per prevenire le malattie legate all'eccessivo introito di sodio e quelle collegate ad una carente nutrizione iodica. Tra il 2016 e 2019 quasi 6 su 10 hanno fatto attenzione o cercato di ridurre la quantità diassunta a, nella preparazione dei cibi e nel consumo di quelli conservati. È quanto emerge dai dati della sorveglianza PASSI pubblicati dall'Istituto superiore di sanità.Sulle base delle interviste fatte a circa 130.000 persone, è emerso che il 71% fa uso diiodato, percentuale vicina all'85-90% raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Questi risultati sono coerenti con la sorveglianza fatta dall'Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (Osnami) presso ...

marattin : Se a inizio giugno avessimo preso il Mes, avremmo pagato lo 0,08% annuo per 10 anni (figura a dx). Ma abbiamo scelt… - matteosalvinimi : Mentre Conte usa i Tabacci e i Mastella per andare a cercare voti in giro per i corridoi con l'unico scopo di tirar… - fattoquotidiano : Gualtieri: “La crisi fa aumentare lo spread, gli italiani hanno già perso 8 milioni. E Renzi diceva di volere il Me… - aledottjcampo : RT @marattin: Se a inizio giugno avessimo preso il Mes, avremmo pagato lo 0,08% annuo per 10 anni (figura a dx). Ma abbiamo scelto di emett… - marcellinosar : RT @luigidimaio: La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei Ministri… -