Choc ai Castelli | morti 10 anziani in una casa di riposo trasformata in Covid center

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tragedia a Villa dei Diamanti, la struttura di Lavinioin, in via Montegiove Nuovo al civico nr.3. Questa mattina intorno alle 10, diecisono stati ritrovatinelle loro stanze, forse per la presenza di eventuali sostanze nocive. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma: ora il CRRC e il Nucleo NBCR, con le apparecchiature adatte, stanno rilevando eventuali sostanze nocive presenti nel reparto. Sul luogo anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Velletri e il funzionario di servizio. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.