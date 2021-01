Scomparsa Merlina, brutto segno! (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alfie Borromeo Merlina è un corvo, abita la Torre di Londra ed è il segno che garantisce la salvezza del Regno. Da qualche settimana, però, il volatile non si trova più. La leggenda non lascia ben sperare: parla di cattivo presagio. “Ci rattrista dare una notizia del genere. La nostra amatissima Merlina, il corvo della Torre non si vede da diverse settimane. La sua assenza prolungata ci fa credere che non ci sia più”: ad annunciarlo è direttamente il Ravenmaster della Torre di Londra attraverso il profilo Twitter. Un accadimento che non preoccupa solo i gestori del luogo, ma l’intera città. Merlina, infatti, rappresentava una sorta di guardiano ed era amata da tutti. Il suo soprannome era Regina perché aveva un atteggiamento austero e regale. Si era unita allo stormo nel 2007. La leggenda Oltre all’aspetto affettivo della ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alfie Borromeoè un corvo, abita la Torre di Londra ed è il segno che garantisce la salvezza del Regno. Da qualche settimana, però, il volatile non si trova più. La leggenda non lascia ben sperare: parla di cattivo presagio. “Ci rattrista dare una notizia del genere. La nostra amatissima, il corvo della Torre non si vede da diverse settimane. La sua assenza prolungata ci fa credere che non ci sia più”: ad annunciarlo è direttamente il Ravenmaster della Torre di Londra attraverso il profilo Twitter. Un accadimento che non preoccupa solo i gestori del luogo, ma l’intera città., infatti, rappresentava una sorta di guardiano ed era amata da tutti. Il suo soprannome era Regina perché aveva un atteggiamento austero e regale. Si era unita allo stormo nel 2007. La leggenda Oltre all’aspetto affettivo della ...

