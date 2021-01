Graduale Ritorno a Scuola in Campania, De Luca: Necessario Screening su Personale Scolastico (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parla di una riapertura Graduale delle scuole. “Nei prossimi giorni prenderemo delle decisioni sulle scuole, non credo che andremo all’apertura generalizzata. Probabilmente avremo un ulteriore incremento per le elementari” dichiara in diretta Facebook. “Vorremmo impegnare i medici di medicina generale per fare centinaia di migliaia di tamponi antigenici Leggi su youreduaction (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il governatore della, Vincenzo De, parla di una riaperturadelle scuole. “Nei prossimi giorni prenderemo delle decisioni sulle scuole, non credo che andremo all’apertura generalizzata. Probabilmente avremo un ulteriore incremento per le elementari” dichiara in diretta Facebook. “Vorremmo impegnare i medici di medicina generale per fare centinaia di migliaia di tamponi antigenici

Il graduale ritorno alla normalità è ciò su cui puntano i mercati nel 2021 e qualsiasi evidenza sia in grado di ritardarne il momento (recrudescenza del virus) o anticiparlo (vaccini) influisce sulle ...

Ritorno in classe e concorsi, cosa cambia con il nuovo Dpcm

Le scuole secondarie di secondo grado, adottando forme flessibili nell'organizzazione didattica, potranno riaprire da lunedì 18 gennaio 2021 (nel caso in cui le Regioni abbiano rinviato l'apertura già ...

