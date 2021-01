‘Operazione costruttori’: i socialisti scaricano Renzi, cresce l’ansia in Italia Viva (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – La data da segnare sul calendario è quella di martedì prossimo, quando Giuseppe Conte si presenterà a Palazzo Madama per incassare la fiducia del Senato. Dopo lo strappo di Matteo Renzi, la coalizione giallorossa riuscirà ad ottenere i voti necessari per continuare a governare? E’ su questo che stanno lavorando Pd e M5s, nella convinzione di poter creare un gruppo politico che permetta al premier di restare a Palazzo Chigi. Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – La data da segnare sul calendario è quella di martedì prossimo, quando Giuseppe Conte si presenterà a Palazzo Madama per incassare la fiducia del Senato. Dopo lo strappo di Matteo Renzi, la coalizione giallorossa riuscirà ad ottenere i voti necessari per continuare a governare? E’ su questo che stanno lavorando Pd e M5s, nella convinzione di poter creare un gruppo politico che permetta al premier di restare a Palazzo Chigi.

