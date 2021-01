MODA GLOBE TROTTER

Leggi su panorama

(Di sabato 9 gennaio 2021) Attraverso l'obiettivo del famoso blogger e fotografo diScott Schuman, meglio conosciuto come The Sartorialist, negli ultimi 15 anni abbiamo scoperto il potere dello street style. Prima di lui solo Bill Cunningham, con la sua rubrica «On the Street» sul New York Times, aveva immortalato «persone normali» che mostravano, attraverso l'abbigliamento, l'evolversi della società anticipando tendenze e raccontando il mondo. Potremmo citare l'ormai inflazionato monologo sul colore ceruleo, pronunciato da Meryl Streep ne Il Diavolo veste Prada, ma oggi, con la complicità dei social network (Instagram è arrivato ben cinque anni dopo The Sartorialist) ognuno di noi conosce e partecipa al gioco dello street style. L'unica differenza è che a influenzare laglobale non sono solo le strade di New York, Londra, Parigi e Milano, adesso ci troviamo ...