Coronavirus Sicilia | Musumeci firma la nuova ordinanza | aggiunte misure più restrittive | ecco quali

Leggi su mediagol

(Di sabato 9 gennaio 2021) "C'è un solo rimedio, purtroppo, per evitare l'ulteriore crescita dei contagi in: adottare, tenendo conto anche delle indicazioni arrivate dal Comitato tecnico scientifico regionale". Lo ha detto il presidente della Regionena, Nello, dopo il confronto di ieri con il governo centrale durante il quale è stato chiesto al Ministro della Salute Roberto Speranza di anticipare di almeno una settimana il provvedimento di istituzione della zona arancione per la. "Una decisione che ci fa guadagnare una settimana di tempo, in un quadro nazionale e internazionale di crescita esponenziale del contagio", ha proseguito.Alle consuete regole previste dal Protocollo nazionale per la "zona arancione", nell'...