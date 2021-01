CHE DIO CI AIUTI 6, anticipazioni prima puntata di giovedì 7 gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Inizia su Rai 1 la fiction Che Dio ci AIUTI 6, di cui vi abbiamo già parlato. Vediamo dunque le anticipazioni della prima puntata, in onda in prime time giovedì 7 gennaio 2021 (episodi intitolati E tu, sei pronto? e Posto di blocco). Le suore si sono trasferite ad Assisi. Suor Angela, rientrata dopo molti anni nella sua città natale, accusa una perdita di memoria ma il suo passato sarà risvegliato dall’arrivo di Erasmo, un nuovo ragazzo in convento. Per Azzurra è all’orizzonte la cerimonia di inizio del suo noviziato, ma forse la ragazza non è ancora del tutto pronta a rinunciare alla sua vecchia vita. Nico e Ginevra appaiono pronti a sposarsi, ma il ritorno di Monica potrebbe forse danneggiare l’autostima di Ginevra… Suor Costanza tenta di spronare Monica a reagire alla sua apatia, ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Inizia su Rai 1 la fiction Che Dio ci6, di cui vi abbiamo già parlato. Vediamo dunque ledella, in onda in prime time2021 (episodi intitolati E tu, sei pronto? e Posto di blocco). Le suore si sono trasferite ad Assisi. Suor Angela, rientrata dopo molti anni nella sua città natale, accusa una perdita di memoria ma il suo passato sarà risvegliato dall’arrivo di Erasmo, un nuovo ragazzo in convento. Per Azzurra è all’orizzonte la cerimonia di inizio del suo noviziato, ma forse la ragazza non è ancora del tutto pronta a rinunciare alla sua vecchia vita. Nico e Ginevra appaiono pronti a sposarsi, ma il ritorno di Monica potrebbe forse danneggiare l’autostima di Ginevra… Suor Costanza tenta di spronare Monica a reagire alla sua apatia, ...

